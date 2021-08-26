Прогноз погоды на 26 августа: в Украине пройдут дожди, температура опустится до +18

Прогноз погоды на 26 августа: в Украине пройдут дожди, температура опустится до +18

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В четверг, 26 августа, в Украине будет дождливо и прохладно.

Проо это сообщает украинский Гидрометцентр.

Также читайте От жары к значительному похолоданию: какой в этом году будет погода в сентябре

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы, а местами — град и шквалы 15-20 м/с, сегодня будут в в Украине. Обойдут осадки разве восток и большинство районов западных областей и южной части. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 25-30 градусов. Теплее будет на востоке и юге: воздух прогреется до +30. В западных и северных регионах — холодно. Там будет только 18-23 градусов тепла.

В Киеве 26 августа будет прохладно. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Швидкистьпивденного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров поднимутся до 18-120 выше нуля.

Как сообщалось, в праздничные выходные — 22-23 августа и День Независимости - в Киеве ожидается солнечная и теплая погода. Когда празднуют День Флага — в понедельник, воздух прогреется до +25 градусов. Днем, 24 августа, + 24-26 градусов, а вечером + 18-20 градусов.

Погодные качели: как стабилизировать самочувствие — советы невролога

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку