Прогноз погоды на 26 февраля: в Украине дождь и мокрый снег, температура — до +18°

В воскресенье, 26 февраля, в Украине будут осадки – в виде мокрого снега и дождя. Местами будут сильные порывы ветра. Температура воздуха – плюсовая.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно. В южной части и восточных областях будет дождь. На остальной территории будет небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. Днем на севере — без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Но в юго-восточной части ночью местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

На юге и востоке температура ночью будет 1-6° тепла, а днем 7-12°, а в Одесской области поднимется до +13-18°. В регионах температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, а днем 1-6° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 26 февраля облачно. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, но днем без существенных осадков. Скорость юго-западного и западного ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью от +3 до -2°, а днем 1-6° тепла; В Киеве ночью будет около 0°, днем столбики термометров покажут 3-5° тепла.

Погода в Карпатах

В Карпатах 26 февраля ожидается снег. Температура воздуха в течение суток 1-6° мороза.

Также спасатели предупреждают о снеголавинной опасности. На высокогорье Закарпатья и Прикарпатья она будет значительна. В горах Львовской области – умеренная, а на Буковине – низкая.

Напомним, синоптики рассказали, как удивит первый весенний месяц. В Украине первый месяц весны, март, будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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