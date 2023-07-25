Прогноз погоды на 26 июля: какие регионы снова будет заливать дождями

В среду, 26 июля, в Украине будет тепло. Впрочем, большинство областей снова охватят грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях будут кратковременные дожди и грозы. Ночью на Волыни, Ровенщине и Житомирщине, на Прикарпатье также будут осадки. На остальной территории - без осадков.

Ночью в Карпатах, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях синоптики прогнозируют местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +17-22°. Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до 27-32°. На юге Одесской области синоптики прогнозируют до +35°. В западных и Житомирской областях будет свежее - +21-26°. Тем временем в Карпатах ночью температура будет +11-16°, днем + 16-21°.

Прогноз погоды в Украине на 26 июля / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 21 июля также переменная облачность. В регионе – кратковременный дождь, а местами еще и гроза. Днем местами порывы – 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +17-22°, а днем поднимется до +27-32°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 20-22° тепла, днем – +27-29°. Напомним, исследователи предупреждают, что жара в Европе выйдет на совершенно новый уровень. Ученые предупреждают, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Отмечается, что тепловая волна, накрывшая сейчас Европу, будет становиться интенсивнее, а температуры продолжат расти.

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