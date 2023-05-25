Прогноз погоды на 26 мая: Украину накроют дожди, грозы и туманы

В пятницу, 26 мая, по всей Украине будут дожди и грозы. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. Ночью местами на юге, центре и востоке пройдет дождь. Днем в Украине кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 11-16° тепла. Днем столбики термометров покажут +21-26°. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +5-10°, а днем – 13-18° тепла.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 26 мая / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В области 26 мая местами кратковременный дождь и гроза. Скорость северного ветра 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +11-16°, а днем воздух прогреется до +21-26°. В Киеве ночью столбики термометров покажут +13-15°, а днем температура повысится до +24-26°.

Штормовое предупреждение

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 26 мая. Днем в Украине, кроме большинства северных областей, будут грозы. Обойдет непогода Киевщину, Житомирщину и Черниговщину. Объявлен I уровень опасности.

В Украине на 26 мая объявлено штормовое предупреждение / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Средняя месячная температура будет в пределах от 18° до 23° тепла.

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