Украина
123
1 мин

Прогноз погоды на 26 ноября: где будет до +17, а где будет дождливо

Небольшой дождь ожидается лишь в одной части Украины, тогда как другие области будут наслаждаться сухой и довольно теплой как на конец ноября погодой.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Прогноз погоды

Прогноз погоды / © ТСН

В Украину 26 ноября придет мощная волна тепла с юга, которая принесет в большинство областей аномально высокую температуру. В то же время лишь в одном регионе ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

26 ноября погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юга. Она принесет необычно мягкие, по-настоящему теплые как для конца осени условия, особенно на юге страны.

Атмосферные фронты будут обходить большую часть территории, поэтому осадков не ожидается. Только на крайнем западе днем возможен слабый дождь в связи с приближением фронтальной системы с запада.

Будет преобладать облачность с периодическими прояснениями. Без существенных осадков, кроме небольшого дождя на крайнем западе днем. Ветер — преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • западные и восточные области: днем +5…+10°;

  • остальные регионы: днем +8…+13°;

  • южная часть: местами до +17°.

Прогноз погоды на 26 ноября / © Укргидрометцентр

Напомним, накануне синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала, что 26 ноября в Украине будет очень тепло благодаря южному ветру: ожидается +8…+12, на юге до +17∘. Свежее будет только на западе (+4…+9∘), где также возможны дожди. В Киеве будет ветрено, но до +9…+10∘ и без осадков. Похолодание прогнозируют только с 30 ноября.

123
