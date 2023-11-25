Прогноз погоды на 26 ноября: какие области накроет ненастье со снегом и сильным ветром

На дорогах гололедица.
В воскресенье, 26 ноября, в Украине значительно ухудшится погода. Почти всю страну покроют дожди и снег. Порывы ветра будут кое-где достигать 28-30 м/с.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в воскресенье. В восточных и юго-восточных областях будут дожди. В Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях будет мокрый снег, дождь и гололедица. В Одесской, Черкасской и Черниговской областях — сильный снег. Днем на Киевщине и местами в Винницкой области будут даже метели и снежные заносы. На западе и Житомирской области небольшой снег. Ночью в большинстве северных регионов без осадков.
Порывы ночью в южных и большинстве центральных областях, а также днем в Украине будут достигать 15-22 м/с. Местами – шквалы до 25 м/с. В Одесской и Николаевской области будет более ветрено — 28-30 м/с.
Кроме того, на акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с. Высота волн составит 20-30 дм. А днем 26 ноября и ночью 27 ноября – до 30-50 дм.
Температура воздуха в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ночью и днем составит 0-5° мороза. В Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях столбики термометров покажут от 2 мороза до 3 тепла, а в восточных и юго-восточных областях — 1-6 тепла. Днем в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют от 8° до 13° тепла.
Погода в Киеве
В Киевской области ночью синоптики осадков не прогнозируют. Впрочем, уже днем будет сильный снег и метели. На дорогах — гололедица. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а местами в области — 25 м/с.
"Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности: Сильные снегопады, усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с. Вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица", – предупреждают синоптики.
В Киевской области температура воздуха в течение суток будет от 0 до 5° мороза. В Киеве ночью и днем столбики термометров покажут 0-2° мороза.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, где ожидать снег и метели. По ее словам, в Украину 26-27 ноября придет активный циклон с юго-запада Европы.
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