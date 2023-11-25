Прогноз погоды на 26 ноября: какие области накроет ненастье со снегом и сильным ветром

В воскресенье, 26 ноября, в Украине значительно ухудшится погода. Почти всю страну покроют дожди и снег. Порывы ветра будут кое-где достигать 28-30 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в воскресенье. В восточных и юго-восточных областях будут дожди. В Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях будет мокрый снег, дождь и гололедица. В Одесской, Черкасской и Черниговской областях — сильный снег. Днем на Киевщине и местами в Винницкой области будут даже метели и снежные заносы. На западе и Житомирской области небольшой снег. Ночью в большинстве северных регионов без осадков.

Порывы ночью в южных и большинстве центральных областях, а также днем в Украине будут достигать 15-22 м/с. Местами – шквалы до 25 м/с. В Одесской и Николаевской области будет более ветрено — 28-30 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине в воскресенье, 26 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, на акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с. Высота волн составит 20-30 дм. А днем 26 ноября и ночью 27 ноября – до 30-50 дм.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ночью и днем составит 0-5° мороза. В Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях столбики термометров покажут от 2 мороза до 3 тепла, а в восточных и юго-восточных областях — 1-6 тепла. Днем в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют от 8° до 13° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября.

Погода в Киеве

В Киевской области ночью синоптики осадков не прогнозируют. Впрочем, уже днем будет сильный снег и метели. На дорогах — гололедица. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а местами в области — 25 м/с.

"Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности: Сильные снегопады, усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с. Вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица", – предупреждают синоптики.

В Киевской области температура воздуха в течение суток будет от 0 до 5° мороза. В Киеве ночью и днем столбики термометров покажут 0-2° мороза.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, где ожидать снег и метели. По ее словам, в Украину 26-27 ноября придет активный циклон с юго-запада Европы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ненастье нанесло ущерб на западе Украины! Из Европы уходит новый мощный циклон!

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