Прогноз погоды на 26 ноября: в Украине прохладно, местами — дождь со снегом, туман

Прогноз погоды на 26 ноября: в Украине прохладно, местами — дождь со снегом, туман

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В пятницу, 26 ноября, почти по всей Украине будет сухо, но прохладно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность. На территории Украины без осадков. Дождь будет только на Закарпатье, Львовщине и Волыни. В Карпатах – дождь с мокрым снегом. Утром на юге и в Прикарпатье местами будет туман. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с.

В Украине температура воздуха будет днем от 4-9 градусов тепла. На западе температура – 2-6 градусов тепла. На севере страны около +7 градусов В южных регионах и Закапатье температура поднимется до 9 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров днем покажут +3-5 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 26 ноября будет облачно. Днем без осадков. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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