Прогноз погоды на 26 октября: в Украине будут дожди и туманы

В четверг, 26 октября, почти по всей территории Украины будут дожди. Кроме того, в ряде регионов будут утренние туманы.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Украине в четверг будет облачно. Небольшие дожди, в северо-восточных, восточных и Днепропетровской областях ночью умеренные, местами значительные дожди. Днем в большинстве южных и центральных областей - без существенных осадков. Ночью и утром на западе и севере - кое-где туман. Ночью в северо-восточных областях местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью в большинстве областей будет составлять +7-12°. На побережье морей ночь будет теплее – до +16°. Днем столбики термометров покажут 13-18° тепла. На юге страны местами воздух прогреется до +20-23°С. Тем временем на Черниговщине и Сумщине ночью температура воздуха будет +3-8°, а днем - +6-11°.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области 26 октября будет облачно. Синоптики прогнозируют осадки. Ночью и утром по области туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Киевской области будет +7-12°, днем - 13-18°. В Киеве ночью столбики термометров покажут +8-10°, а днем - около +15°.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала о погоде в последнюю неделю октября. В страну придут циклоны с осадками в виде дождя.

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