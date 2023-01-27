Прогноз погоды на 27 января в Украине: местами будет снег, температура — до 13° мороза.

В пятницу, 27 января, на Украине будет морозная погода. Кроме того, в некоторых областях ожидаются осадки в виде снега.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Без осадков. Но ночью в Карпатах, в большинстве северных областей, на Хмельнитчине и Винницкой области будет небольшой снег. Днем небольшие осадки в Одесской области.

В Карпатах, Кировоградской, Сумской Полтавской, Днепропетровской и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, на севере страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет 2-7° мороза. В восточных областях будет гораздо прохладнее – 8-13° мороза. Днем в Украине будет от -3 до +2°. В Закарпатье столбики термометров покажут 4-9° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В столице и области 27 января облачно. Местами – небольшой снег. Скорость юго-восточного ветра 3-8 м/с.

Температура в Киевской области ночью 2-7° мороза, а днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут -2-4°, а днем около 0°.

Напомним, что ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет последний месяц этой зимы. Так, по его прогнозу, февраль будет теплым и почти бесснежным. Более того, весна придет в Украину очень рано.

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