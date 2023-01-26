Прогноз погоды на 26 января в Украине: ночью будет мороз до -12°, а днем тепло — до +5

Осадков не будет.

В четверг 26 января ночью в Украине будет мороз. Днем столбики термометров местами поднимутся до 5° выше нуля. Осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет напрасно с прояснениями. В большинстве центральных и южных областей ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Ночью температура будет 1-6°. В восточных областях прохладнее – 7-12° мороза. Днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 2° тепла. В Закарпатье воздух прогреется до +5°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В столице и области 26 января будет облачно с прояснениями. Также без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха в Киевской области будет 1-6° мороза, а днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью будет -2-4°, а днем – до -2°.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что неделя, 21-29 января, в Украине будет свежей. Серьезных осадков к пятнице, 27 января, не предвидится.

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