Прогноз погоды на 27 августа: в Украине будет прохладно, дожди почти по всей стране

Прогноз погоды на 27 августа: в Украине будет прохладно, дожди почти по всей стране

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В пятницу, 27 августа, в Украине держится прохладная и дождливая погода.

Проо это сообщает украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы в большинстве областей. Ветер переменных нарямкив, 3-8 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 22-27 градусов. Теплее будет на юго-востоке: воздух прогреется до +30. В западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях — холодно. Там будет только 18-23 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 27 августа будет прохладно. Ожидается ночью кратковременный дождь, а уже на — без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов выше нуля.

Как сообщалось, в праздничные выходные — 22-23 августа и День Независимости - в Киеве ожидается солнечная и теплая погода. Когда празднуют День Флага — в понедельник, воздух прогреется до +25 градусов. Днем, 24 августа, + 24-26 градусов, а вечером + 18-20 градусов.

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