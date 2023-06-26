Прогноз погоды на 27 июня: в Украине будут дожди, а местами — грозы, температура — до +29°

В стране облачно с прояснениями.
Во вторник, 27 июня, во многих областях Украины будет тепло, но не жарко. Впрочем, местами еще будут осадки — дожди и даже грозы.
Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".
Во вторник облачно с прояснениями. В восточных, северо-восточных, западных областях, а также в Винницкой и Житомирской области будут кратковременные дожди, а местами — грозы. На остальной территории страны без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха в Украине будет +11-16°. Днем столбики термометров поднимутся до 20-25° тепла. В Сумской, Черниговской и Харьковской области будет прохладнее — температура воздуха будет +17-22°. В южных областях страны ночью будет +15-20°, а днем +24-29°.
Прогноз погоды в Киеве и области
В регионе 27 июня облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит +11-16°, а днем поднимется до +20-25°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 12-14° тепла, а днем – 22-24° выше нуля.
Напомним, синоптики сообщали, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.