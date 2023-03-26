Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Прогноз погоды на 27 марта: в Украине похолодает, местами — дождь со снегом

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Прогноз погоды на 27 марта: в Украине похолодает, местами — дождь со снегом

Фото: Pexels

В Карпатах ночью и днем будет прохладно.

В понедельник, 27 марта, в Украине будет дождь. Местами – сильный ветер – до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. На востоке, западе, Левобережье и в Карпатском регионе пройдет дождь. В Карпатах пройдет дождь с мокрым снегом. На остальной территории — без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, а в западных областях днем местами порывы – до 15-20 м/с.

Ночью в основном температура воздуха будет 2-7° тепла. Днем в Украине будет +13-18 °, а в западных областях столбики термометров опустятся 4-9 ° тепла. В Карпатах ночью и днем прогнозируется от 0 до +5°.

© Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра, 27 марта, облачно с прояснениями. В области осадков не прогнозируется. Скорость южного ветра 5-10 м/с.

В области температура воздуха ночью будет 2-7 градусов тепла, а днем +12-17 градусов. В Киеве ночью прогнозируют 3-5° тепла, а днем 12-14° выше нуля.

Напомним,   синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в Украине ожидается значительное понижение температуры воздуха в большинстве областей. На большей части территории уже во вторник и среду ожидается значительное похолодание.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на неделю: возвращаются снега и морозы

Прогноз погоды в Украине на неделю: возвращаются снега и морозы

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
264
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация