Прогноз погоды на 27 марта: в Украине похолодает, местами — дождь со снегом

В Карпатах ночью и днем будет прохладно.

В понедельник, 27 марта, в Украине будет дождь. Местами – сильный ветер – до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. На востоке, западе, Левобережье и в Карпатском регионе пройдет дождь. В Карпатах пройдет дождь с мокрым снегом. На остальной территории — без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, а в западных областях днем местами порывы – до 15-20 м/с.

Ночью в основном температура воздуха будет 2-7° тепла. Днем в Украине будет +13-18 °, а в западных областях столбики термометров опустятся 4-9 ° тепла. В Карпатах ночью и днем прогнозируется от 0 до +5°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра, 27 марта, облачно с прояснениями. В области осадков не прогнозируется. Скорость южного ветра 5-10 м/с.

В области температура воздуха ночью будет 2-7 градусов тепла, а днем +12-17 градусов. В Киеве ночью прогнозируют 3-5° тепла, а днем 12-14° выше нуля.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в Украине ожидается значительное понижение температуры воздуха в большинстве областей. На большей части территории уже во вторник и среду ожидается значительное похолодание.

Читайте также: