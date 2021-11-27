Прогноз погоды на 27 ноября: в Украине потеплеет, но регионы накроют дожди

Прогноз погоды на 27 ноября: в Украине потеплеет, но регионы накроют дожди

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В субботу, 27 ноября, почти по всей Украине станет теплее, но будет дождь.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории Украины ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. В Карпатах мокрый снег и дождь, а температура в течение суток около нуля.

В Украине температура воздуха днем будет 6-11 градусов тепла. На западе и в центре температура – 6-11 градусов тепла. На севере страны около +8 градусов. В южных регионах температура поднимется до 15 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров днем покажут +4-6 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 27 ноября облачно с прояснениями. В столице днем небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Утром порывы могут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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