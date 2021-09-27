Прогноз погоды на 27 сентября: в Украине будет теплая погода, температура — до +22

Прогноз погоды на 27 сентября: в Украине будет теплая погода, температура — до +22

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В понедельник, 27 сентября , в Украине будет по-осеннему теплая погода.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине не дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 13-18 градусов. На западе столбики термометров покажут около 17 градусов тепла. Прохладно будет в центральных, северных и восточных областях — от 13 до 16 выше нуля. Теплее будет в южных областях + 16-19. На Закарпатье воздух прогреется до +22.

Укргидрометцентр

ВКиеве 27 сентября будут прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость северо-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут + 10-15 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

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