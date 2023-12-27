Прогноз погоды на 28 декабря: местами в Украине осадки, температура — до +9°

В четверг, 28 декабря, местами на Украине будет мокрый снег. Впрочем, на подавляющем большинстве территории страны без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями, без осадков. На востоке и Сумской области ночью будет небольшой мокрый снег. Ночью на востоке страны местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза. Днем столбики термометров покажут 1-6° тепла. На западе и юге будет теплее: воздух прогреется до +4-9°.

Погода в Украине 29 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 28 декабря будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер порывистый — западный и северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха в течение суток будет от 1° до 3° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут около нуля, а днем 2-4° тепла.

Погода на Новый год

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде в Украине на Новый год. В воскресенье, 31 декабря, и в понедельник, 1 января, на западе, севере и в центре пройдет дождь, местами — с мокрым снегом.

"В новогоднюю ночь под влиянием слабого барического гребня с юга, существенных осадков не ожидается по всей стране и только в районе Полесья и в Карпатах возможен снег, мокрый снег", — отмечает Кибальчич.

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