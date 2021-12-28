Прогноз погоды на 28 декабря: Украину будет засыпать снегом

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Во вторник, 28 декабря, в Украине будут сильные осадки – снег и метель.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Осадки ожидают по всей стране. На юге Украины будет дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Днем в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

В Украине днем будет от 3 до 8 градусов мороза. На юге днем столбики термометров покажут 0-5 градусов тепла. В западных областях температура прогнозируется в -1-5 градусов. На севере и востоке крахны будет холоднее: до -8 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 28 декабря будет снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 3-5 градусов мороза.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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