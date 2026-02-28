- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Прогноз погоды на 28 февраля: синоптики предупредили об опасности
Зимняя морозная погода в Украине в последний день февраля будет держаться ночью, днем ожидается весенняя температура воздуха.
Сегодня, 28 февраля, в нескольких областях Украины ухудшится погода. Объявлен I уровень опасности из-за ряда опасных метеоявлений.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
В частности, ухудшится погода из-за гололедицы и тумана. Видимость составит 200-500 метров.
Какая погода в Украине будет в субботу, 28 февраля
В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха -4 -6 градусов, дневная +8+10 градусов.
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -3 -6 градусов, дневная +2+6 градусов.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -2 -4 градуса, дневная +4+6 градусов.
В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -2 -4 градуса, дневная +8+10 градусов.
В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -4 -6 градусов, дневная +4+6 градусов.
Ранее синоптик сообщил, что в марте 2026 погода в Украине будет в основном спокойной и комфортной. Температура будет выше нормы, но в некоторых областях в середине месяца ожидаются морозы до -13.