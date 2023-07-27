Прогноз погоды на 28 июля: какие регионы снова будет заливать дождями

В пятницу, 28 июля, погода в Украине будет дождливая и грозовая. Кроме того, в областях станет прохладнее.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Украине облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами шквалы – до 15-20 м/с.

В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и Крыму - значительные дожди. На западе, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях - без осадков.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. На востоке страны ночь будет теплее – до +21°. Тем временем в западных областях – только +9-14°. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +20-25°. На Одесчине воздух прогреется до 30° тепла.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 28 июля / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 28 июля также будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный – 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +12-17°, а днем поднимется до +20-26°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 13-15° тепла, днем - +22-24°.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине в пятницу, 28 июля. Отмечается, что ряд областей накроют грозы. Также будет сильный ветер. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"28 июля в Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей - грозы, местами шквалы 15-20 м/с. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях - значительные дожди.

Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий в ряде областей

Погода в августе

Синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Отмечается, что в последний месяц лета синоптики прогнозируют +20-25°. Осадки в августе будут в пределах нормы (-80-100%): 31-73 мм по Украине и 90-112 мм – в Карпатах.

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