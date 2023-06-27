Прогноз погоды на 28 июня: в каких регионах будут лить дожди с градом и грозами

В среду, 28 июня, во многих областях Украины будут осадки – дожди и даже грозы. Кроме того, местами прогнозируется сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем в Украине кратковременные дожди, местами — грозы. В юго-восточной части страны местами будет град и шквалы – до 15-20 м/с. Также сильный ветер будет в северо-западных областях.

Ночью в Украине температура воздуха будет +12-17°. В южной части страны прогнозируется до 20° тепла. Тем временем, холодно ночью будет в западных областях — лишь +8-13°. Днем в Украине воздух прогреется до +18-23 °. В юго-восточных областях столбики термометров покажут +23-28°.

Прогноз погоды в Украине на среду, 28 июня.

Погода в Киеве и области

В области облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днем местами даже грозы.

Температура воздуха в области ночью будет +12-17°, а днем поднимется до +18-23°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, а днем – 21-23° выше нуля.

Штормовое предупреждение

Днем 28 июня в юго-восточной части страны синоптики прогнозируют грозы. Кроме того, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 28 июня. / Фото: Укргидрометцентр

К слову, штормовое предупреждение также прогнозировали и во вторую половину дня 27 июня.

"Днем 27 июня в западных, восточных, северо-восточных, Винницкой, Житомирской областях грозы", — говорится в сообщении.

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