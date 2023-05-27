Прогноз погоды на 28 мая: из многих областей Украины отойдут дожди и грозы

Прохладно будет на западе и севере.

В воскресенье, 28 мая, в Украине будет тепло. Дожди и грозы постепенно уйдут с территории страны. Осадки будут только в некоторых областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах Украины переменная облачность. На юге, востоке, в Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременные дожди, местами — грозы. На остальной территории без осадков.

В большинстве областей температура воздуха ночью будет 11-16°. Значительно прохладнее будет в северных и западных регионах – только +6-11°. Днем в Украине воздух прогреется до 21-26°С. На западе и севере в дневные часы прогнозируют 18-23° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В воскресенье, 28 мая, в регионе осадки не предусматриваются. Переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура в Киевской области ночью будет +6-11°, а днем +18-23°. В столице ночью будет около 10° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +20-22°.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

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