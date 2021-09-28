Прогноз погоды на 28 сентября: в Украине будет по-осеннему тепло и солнечно

Прогноз погоды на 28 сентября: в Украине будет по-осеннему тепло и солнечно

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Во вторник, 28 сентября, в Украине будет солнечная и теплая погода.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине не дождь. Небольшие осадки модливи только в отдельных районах северо-восточных областей, на Закарпатье и в Карпатах. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 10-15 градусов. На западе столбики термометров покажут около 17 градусов тепла. Прохладно будет в центральных, северных и восточных областях — от 13 до 16 выше нуля. Теплее будет в южных областях — до 18 градусов тепла. На Закарпатье воздух прогреется до +21.

Укргидрометцентр

ВКиеве 28 сентября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут + 13-15 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

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