Прогноз погоды на 28 января: в Украине местами будет снег, морозы до 10 градусов

Местами будет очень ветрено.

В субботу, 28 января, в Украине местами немного заснежит. Ночью будет мороз. Впрочем, днем в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +6.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. В юго-западной и южной части страны будет небольшой снег и дождь. Днем на юге страны местами умеренные осадки. Впрочем, на остальной территории существенных осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, а в восточных областях – восточный, 7-12 м/с. В южной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет 2-7° мороза. В восточных областях будет прохладнее – до 10° мороза. Днем температура воздуха будет от -2 до +3°. В Закарпатье столбики термометров поднимутся до 1-6° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В субботу, 28 января, в области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет 2-7° мороза, а днем от 2° мороза до 3° тепла. Ночью в Киеве 4-6° мороза, а днем – до +2°.

Напомним, по словам синоптика Станислава Щедрина, с 27 января по 3 февраля в Украине будут сильные снегопады, вьюги, возможны сугробы на дорогах, гололедица. Впрочем, снежный покров надолго не задержится.

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