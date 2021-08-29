Прогноз погоды на 29 августа: местами в Украине будут дожди и грозы, местами — жара до +35

Прогноз погоды на 29 августа: местами в Украине будут дожди и грозы, местами — жара до +35

Синоптики обещают переменную облачность.

В воскресенье, 29 августа, в Украине будет холодная и дождливая погода.

Проо это сообщает украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют на западе, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях. На остальной территории страны — без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 28-30 градуса. Теплее будет на юго-востоке: воздух прогреется до +35. В западных регионах холодно: только 17-22 градуса тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 27 августа будет прохладно. Местами — кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся выше 23 градусов тепла.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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