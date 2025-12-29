- Дата публикации
Прогноз погоды на 29 декабря: где в Украине будут метели и гололедица
В Киеве и области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра и снегопадов.
Погода в Украине 29 декабря будет ветреной, снежной и морозной. Синоптики предупредили о гололеде на дорогах.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
29 декабря в Украине будет облачно. Небольшой снег ожидается днем на западе и юго-западе страны. На дорогах гололедица.
Будет преобладать северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, а на Правобережье, за исключением Закарпатья, ожидаются порывы до 15-20 м/с, местами с метелями.
Днем прогнозируется от -4 до +1 градуса, а на крайнем юге воздух прогреется до +1…+4 градусов.
Киевлян и жителей области синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 29 декабря. В регионе в этот день будет облачно и ожидается снег. На дорогах гололедица. Ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, в утренние часы возможны порывы до 15-20 м/с с метелью.
По области температура днем составит от -4 до +1 градуса. В Киеве днем — около 0 градусов.
Объявлен первый уровень опасности (желтый). Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.
К слову, на Новый год и первую неделю января в Украине ожидается настоящая зимняя непогода с сильными морозами до -19°C и обильными осадками. От 29 декабря до 1 января страну накроют снегопады, метели и гололедица, а пик похолодания придется на новогоднюю ночь и 1 января.