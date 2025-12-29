Прогноз погоды на 29 декабря: где в Украине будут метели и гололедица

Метель / © ТСН.ua

Погода в Украине 29 декабря будет ветреной, снежной и морозной. Синоптики предупредили о гололеде на дорогах.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

29 декабря в Украине будет облачно. Небольшой снег ожидается днем на западе и юго-западе страны. На дорогах гололедица.

Будет преобладать северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, а на Правобережье, за исключением Закарпатья, ожидаются порывы до 15-20 м/с, местами с метелями.

Днем прогнозируется от -4 до +1 градуса, а на крайнем юге воздух прогреется до +1…+4 градусов.

Киевлян и жителей области синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 29 декабря. В регионе в этот день будет облачно и ожидается снег. На дорогах гололедица. Ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, в утренние часы возможны порывы до 15-20 м/с с метелью.

По области температура днем составит от -4 до +1 градуса. В Киеве днем — около 0 градусов.

Объявлен первый уровень опасности (желтый). Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / © Укргидрометцентр

К слову, на Новый год и первую неделю января в Украине ожидается настоящая зимняя непогода с сильными морозами до -19°C и обильными осадками. От 29 декабря до 1 января страну накроют снегопады, метели и гололедица, а пик похолодания придется на новогоднюю ночь и 1 января.