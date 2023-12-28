Прогноз погоды на 29 декабря: где в Украине будут осадки и сильный ветер

Пятница, 29 декабря, в Украине будет теплой. В некоторых регионах будет дождь и будет сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. В восточных и Полтавской областях утром и днем небольшой дождь и мокрый снег. Днем в Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза. На Прикарпатье в ночные часы — до +6°. Днем столбики термометров покажут 4-9° тепла. На западе и юге будет теплее: воздух прогреется до +8-13°.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области в пятницу облачно с прояснениями. Также – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от 3° до 2° мороза, а днем — 4-9° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде в Украине на Новый год. В воскресенье, 31 декабря, и в понедельник, 1 января, на западе, севере и в центре пройдет дождь, местами — с мокрым снегом.

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