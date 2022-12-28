Прогноз погоды на 29 декабря: местами будет мокрый снег, температура поднимется до +9°.

В четверг, 29 декабря, в Украине осадков не ожидается. Также днем удержится плюсовая температура воздуха.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В Украине будет облачно с прояснениями. Осадков почти не предполагается. Впрочем, в Черниговской и Сумской местами будет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В Карпатах порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 1° тепла до 4° мороза. Днем температура будет держаться на отметках 0-5° тепла. Впрочем, в западных и южных областях воздух прогреется до +4-9°.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области 29 декабря будет Облачно с прояснениями. Синоптики осадков не предполагают. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью будет от 1° тепла до 4° мороза, а днем 0-5° тепла. В столице ночью около 0°, а днем 2-4° тепла.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что до конца 2022-го и в начале 2023-го погода в Украине будет аномально теплой. В Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей.

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