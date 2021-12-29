Прогноз погоды на 29 декабря: в Украине будет мороз, местами — будет снижаться

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.
В среду, 29 декабря, в Украине будут сильные осадки – снег и метель.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Осадки ожидают в восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях. На остальной территории не будет снижать. На дорогах — гололедица. Ветер северо-восточный с переходом в южных и восточных областях на юго-западный, 5-10 м/с. Местами порывы 15-20 м/с.
В Украине днем будет от 2 до 7 градусов мороза. На юге и востоке днем столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. В западных областях температура прогнозируется -2+3 градуса. На севере и в стране будет самое холодное: -2 -6 градусов.
В Киеве 28 декабря На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура около 5 градусов мороза.
Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.
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