Прогноз погоды на 29 июля: в Украине будет жарко, но местами снова пройдут дожди

В субботу, 29 июля, в Украине будет тепло. Местами столбики термометров покажут до +30°. Впрочем, местами ожидаются осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. Ночью и утром в восточных и Сумской, а днем в западных и северных областях - кратковременный дождь и гроза. На остальной территории осадки не прогнозируют. На востоке местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +21-26°. На юге Одесчины синоптики прогнозируют до 30°. В Карпатах будет прохладнее: ночью температура будет +9-11°, днем +16-18°.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 29 июля / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и столице переменная облачность. Синоптики осадков не предсказывают. Впрочем, местами по области днем кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +12-17°, а днем поднимется до +21-26°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, днем - +23-25°.

Погода в августе

В августе погода в Украине будет теплее нормы. В последний месяц лета синоптики прогнозируют +20-25°. В Карпатах - 16-18°. Осадки в августе будут в пределах нормы: 31-73 мм по Украине и 90-112 мм - в Карпатах.

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