Прогноз погоды на 29 июня: где в регионах проливные дожди с грозами

В четверг, 29 июня, в Украине будет дождь. Впрочем, будет тепло, а температура воздуха – комфортной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах прогнозируют кратковременные дожди, а местами – с грозами. В южных областях осадков ожидается меньше.

Ночью на территории страны синоптики прогнозируют от +13 ° до +15 °. Днем будет гораздо теплее. На востоке и в центре температура воздуха будет составлять 20-23° тепла. В северных областях будет прохладнее – 18-21° тепла. На востоке страны воздух прогреется до +22°С. Тем временем в южных областях температура воздуха будет достигать +25°.

Погода в Киеве и области

В регионе облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами по области – даже грозы.

Температура воздуха в области ночью будет +11-16°, а днем поднимется до +18-23°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 13-15° тепла, а днем – 19-21° выше нуля.

Погода в июле

По сообщению "Укргидрометцентра", в Украине в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13° до 18° выше нуля.

Местами будет очень жарко, но не обойдется и без дождя.

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