Прогноз погоды на 29 января: в Украине небольшой снег, температура — до 3° тепла

В воскресенье, 29 января, в некоторых регионахУкраины будут осадки. Местами – гололедица. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В южных и восточных областях небольшой снег, а днем с дождем. Синоптики предупреждают об гололеде и гололедице на дорогах. На остальной территории без осадков.

Ночью температура будет 2-7° мороза. На северо-востоке будет холоднее – до -10°. Днем в Украине будет от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах в течение суток 6-11 мороза.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В воскресенье в регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в области 2-7° мороза, а днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью будет -4-6°, а днем около 0°.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет последний месяц этой зимой. По его словам, в начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина месяца ожидается теплой.

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