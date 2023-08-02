Прогноз погоды на 3 августа: в Украине будет жарко до +33°, местами — дождь

На большей территории страны будет сухо.

В четверг, 3 августа, в Украине будет жарко. В регионах пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей пройдут дожди. Днем на крайнем западе и востоке страны кратковременный дождь и гроза. На остальной территории будет без осадков.

Ночью температура воздуха в Украине составит 13-18°. На юге и востоке страны ночь будет теплее – +17-22°. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +25-30°. В Одесской области днем воздух прогреется до 33° тепла. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +7-12°, а днем – 20-25° тепла.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 3 августа.

Погода в Киеве

В Киевской области на 3 августа переменная облачность. Ночью кратковременный дождь и гроза. Днем синоптики осадков не предполагают. Ветер западный – 3-8 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +13-18°, а днем поднимется до +25-30°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 16-18° тепла, днем – +27-29°.

В Украину идет жара

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что на Украину надвигается сильная жара. Повышение температуры будет уже в конце этой недели — 4-6 августа. Местами столбики термометров поднимутся до +40°.

"В Украину идет сильная жара. В конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет кусать 32-39 градусами. На востоке и юге, вероятно, будет до +40!", — сообщила она.

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