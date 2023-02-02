Прогноз погоды на 3 февраля: в Украине будет мокрый снег и дождь, температура - до +7°

В пятницу, 3 февраля, в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ночью будет мороз, а днем – плюсовые температуры.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В районах облачно. Днем будет идти небольшой мокрый снег, а на юге — небольшой дождь, а также ночью и утром местами туман. В Закарпатье умеренные осадки. В западных областях ночью местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет 0-5° мороза. Днем столбики термометров покажут от 1° мороза до 4° тепла. На юге страны температура поднимется до +2-7°С.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе будет облачно. Небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с.

В пятницу в области температура будет 0-5° мороза, а днем – от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью будет -1-3°, а днем до +2°.

Погода в Карпатах

В Карпатах в течение следующих суток будет мороз — от 3 ° до 8 °.

Также синоптики предупреждают о сходе лавин в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области. Речь идет о третьем уровне опасности в связи со снегопадами и вьюгами.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщал: с 3 февраля существует большая вероятность того, что в Украину придет мощный циклон с юга. Он обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели.

Читайте также: