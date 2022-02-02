Прогноз погоды на 3 февраля: в Украине будет снег, температура до -12 градусов

Синоптики сообщают об облачности.
В четверг, 3 февраля, в Украине похолодает, станет морознее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают об облачности. На востоке и юго-востоке умеренный мокрый снег и дождь. На западе и севере – небольшой снег. На остальной территории Украины будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В восточных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет около нуля. На востоке и юге ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем 1-6 тепла. В Карпатах в течение суток холодно: 7-12 градусов мороза.
В Киеве 3 февраля облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Ночью температура воздуха 1-3 градуса мороза. Днем на столбиках термометров – около нуля.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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