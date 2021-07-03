Прогноз погоды на 3 июля: в Украине будут дожди с грозами и жара

Прогноз погоды на 3 июля: в Украине будут дожди с грозами и жара

Синоптики обещают переменную облачность.

В субботу, 3 июля , в Украине будут дожди и грозы, но жарко.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем местами будет кратковременный дождь, а местами — с градом и шквалами 15-20 м/с. Обойдет дождливая погода только юго-восток страны. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 23-28 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах — около 15 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке и северо-востоке страны — до +33.

Укргидрометцентр

В Киеве 3 июля переменная облачность. Синоптики предупреждают о кратковременные дожди. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Температура составит 26-28 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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