Прогноз погоды на 3 июня: в Украине похолодает, будут грозы и шквалы

В субботу, 3 июня, в Украине станет немного прохладнее. Температура воздуха немного опустится, а также дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В субботу в Украине будут кратковременные дожди, местами даже с грозами. Днем ненастье обойдет запад и север страны. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем местами порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.

Температура ночью в большинстве регионов будет 12-17° тепла. Прохладнее ночь будет в западных и северных областях — дышит +6-11 °. Днем воздух в регионах прогреется до 23-28° выше нуля. В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях будет свежее – +17-22°. На высокогорье Карпат в течение суток будет держаться 3-8 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 3 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В области и столице 3 июня переменная облачность. Ночью прогнозируется кратковременный дождь, но днем — без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В столице ночью будет 9-11° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +18-20°. Температура в Киевской области ночью составит +6-11°, а днем воздух прогреется до +18-20°.

Напомним, первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

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