Прогноз погоды на 3 ноября: большинство территории страны заполонят дожди.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В среду, 3 ноября, в Украине местами будет дождь.

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Днем на Левобережье дождь. В Карпатах – с мокрым снегом. Ночью и утром в южной области будет туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет +8-143 градусов. На западе воздух прогреется до +12 градусов. В южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов выше нуля. В северных и центральных регионах – 6-11 градусов тепла. В Карпатах ночью около нуля, а днем – 2-7 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 3 ноября переменная облачность. Утром будет дождь. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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