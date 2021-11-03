Прогноз погоды на 3 ноября: большинство территории страны заполонят дожди.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.
В среду, 3 ноября, в Украине местами будет дождь.
Об этом сообщает украинский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Днем на Левобережье дождь. В Карпатах – с мокрым снегом. Ночью и утром в южной области будет туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
В Украине температура воздуха днем будет +8-143 градусов. На западе воздух прогреется до +12 градусов. В южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов выше нуля. В северных и центральных регионах – 6-11 градусов тепла. В Карпатах ночью около нуля, а днем – 2-7 градусов тепла.
В Киеве 3 ноября переменная облачность. Утром будет дождь. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.
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