Прогноз погоды на 3 октября: Украину накроют дожди, местами сильные порывы ветра

В понедельник, 3 августа, в Украине ухудшится погода.

В некоторых регионах Украины завтра будет непогода. Местами ожидаются сильные дожди и порывы ветра. Синоптики объявили первый уровень угрозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В понедельник на западе, севере и востоке страны осадки. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами сильные дожди. На остальной территории будет небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Кроме юга, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют 4-9 градусов трепла. Чуть выше в ночное время столбики термометров поднимутся на юге и востоке страны — +8-13 градусов.

Днем воздух прогреется до +9-14 градусов. Теплая погода порадует только жителей южных и восточных регионов – здесь до 20 градусов тепла.

На высокогорье Карпат завтра в течение суток +1+5 градусов.

В столице и Киевской области в понедельник облачно с прояснениями. Местами будет дождь. Ветер северо-западный до 12 м/с, возможны порывы до 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6+8 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла.

Напомним, уже через несколько дней на смену похолоданию и дождям придет бабье лето. С 5 октября в Украине изменятся погодные условия. Придет теплая и ясная погода, рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

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