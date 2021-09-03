Прогноз погоды на 3 сентября: с Украины уйдут дожди, но будет холодно

Синоптики прогнозируют переменную облачность.
В пятницу, 3 сентября, в Украине прекратятся дожди, но будет прохладно.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди прогнозируют в восточных областях. На остальной территории — без опадивю. Ветер западный, западный, 7-12 м/с. На Левобережье страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
В Украине температура воздуха днем составит 15-20 градусов. Теплее будет на юге и востоке страны: воздух прогреется до +23.
В Киеве 3 сентября будут прохладно и облачно. Днем осадков не прогнозируют. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла.
Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.