Прогноз погоды на 3 сентября: с Украины уйдут дожди, но будет холодно

Прогноз погоды на 3 сентября: с Украины уйдут дожди, но будет холодно

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В пятницу, 3 сентября, в Украине прекратятся дожди, но будет прохладно.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди прогнозируют в восточных областях. На остальной территории — без опадивю. Ветер западный, западный, 7-12 м/с. На Левобережье страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит 15-20 градусов. Теплее будет на юге и востоке страны: воздух прогреется до +23.

Укргидрометцентр

В Киеве 3 сентября будут прохладно и облачно. Днем осадков не прогнозируют. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Какой будет погода в ближайшие дни и в течение осени

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