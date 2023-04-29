Прогноз погоды на 30 апреля: в Украине будут дожди, заморозки и местами сильный ветер

В воскресенье, 30 апреля, в большинстве регионов будет сухо. Впрочем, в одних регионах все еще будет дождь, а в других будут заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На юге, востоке, в большинстве центральных областей ночью и днем будет дождь. Температура воздуха ночью будет составлять 5-10° тепла. Днем воздух прогреется до +10-15°.

На остальной территории осадков не предполагается. Впрочем, только днем в Закарпатье и в Карпатах местами будет небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут 1-6° тепла.

В западных областях на поверхности грунта будут заморозки – до 0-5°. В северных регионах, Винницкой и Хмельницкой областях заморозки будут в воздухе. Днем воздух прогреется до +11-16°. Также на западе порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 30 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В воскресенье, 30 апреля, в Киеве и Киевской области ожидаются заморозки с температурой 0-5°. Ночью температура опустится до 2° мороза. Днем станет теплее до +17°. Погода будет с переменной облачностью, но без осадков.

Погода в Карпатах

На высокогорье Карпат ночью без осадков, но днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза. Днем столбики термометров покажут +3-8°.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в Украине потеплеет с 1 мая.

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