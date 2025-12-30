- Дата публикации
Прогноз погоды на 30 декабря: синоптики предупредили о "сюрпризах" в Киеве и областях - карта
Зима показывает зубы: в Украине 30 декабря местами ударит мороз до -11 и заметите снегом.
В Украине во вторник 30 декабря облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами), ночью в большинстве южных областей без осадков. На дорогах гололедица.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге страны 2-4° тепла.
В Карпатах небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области 30 декабря объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Во вторник облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами).
На дорогах гололедица.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.
По области ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
Объявлен первый уровень опасности
Украинский гидрометцентр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и Киева.
30 декабря на дорогах гололедица.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.
