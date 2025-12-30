ТСН в социальных сетях

Украина
Прогноз погоды на 30 декабря: синоптики предупредили о "сюрпризах" в Киеве и областях - карта

Зима показывает зубы: в Украине 30 декабря местами ударит мороз до -11 и заметите снегом.

Метель

Метель / © Pexels

В Украине во вторник 30 декабря облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами), ночью в большинстве южных областей без осадков. На дорогах гололедица.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге страны 2-4° тепла.

В Карпатах небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.

Карта погоды на 30 декабря / © Укргидрометцентр

Карта погоды на 30 декабря / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 30 декабря объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Во вторник облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами).

На дорогах гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

По области ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Объявлен первый уровень опасности

Украинский гидрометцентр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и Киева.

30 декабря на дорогах гололедица.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в январе.

