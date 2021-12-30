Прогноз погоды на 30 декабря: в Украине держится мороз, на дорогах — гололедица

Синоптики прогнозируют облачность.

В четверг, 30 декабря, в Украине будет мороз, но уже не будет снега..

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории страны без существенных осадков. На дорогах большинства областей – гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Украине будет днем от 1 до 6 градусов мороза. На юге и востоке днем столбики термометров покажут от 0 до 3 градусов ниже нуля. В западных областях температура прогнозируется на -0+5 градусов. На севере страны будет до -5 градусов. В центральных регионах – 2-4 гардуса мороза.

В Киеве 30 декабря тоже осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура – 1-3 градуса мороза.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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