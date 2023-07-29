Прогноз погоды на 30 июля: где в Украине будет дождь, а где будет жара

В воскресенье, 30 июля, в некоторых областях Украины снова будут осадки. Впрочем, в большинстве регионов будет сухая и солнечная погода.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Украине – переменная облачность. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье будет дождь. Днем в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, а местами грозы. На остальной территории Украины без осадков.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +22-27°. На юге страны ночью прогнозируют 18-23 ° тепла, а днем воздух прогреется до +28-33 °.

Прогноз погоды в Украине на 30 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 30 июля переменная облачность. Ночью без осадков. Впрочем, днем кратковременный дождь, а местами еще и гроза.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +12-17°, а днем поднимется до +22-27°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17 ° тепла, днем — +25-27 °.

Погода в августе

Синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Отмечается, что в последний месяц лета синоптики прогнозируют +20-25°. Осадки в августе будут в пределах нормы (-80-100%): 31-73 мм по Украине и 90-112 мм – в Карпатах.

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