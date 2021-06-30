Прогноз погоды на 30 июня: Украину накроют дожди и грозы, но будет жарко

Прогноз погоды на 30 июня: Украину накроют дожди и грозы, но будет жарко

Синоптики обещают солнце.

В среду, 30 июня , в Украине будет жарко, но дождливо.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем местами будет кратковременный дождь, а местами — грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 27-32 градусов тепла. Немного прохладнее будет на Левобережье — около 24-26 градусов тепла. Более прогреется воздух на Закарпатье — до +34. В Карпатах температура достигнет 15-20 градусов выше нуля.

В Киеве 30 июня переменная облачность. Днем обещают кратковременные дожди. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура составит 28-304 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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