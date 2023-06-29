Прогноз погоды на 30 июня: в большинстве регионов дожди и грозы

В пятницу, 30 июня, во многих областях будут грозовые дожди. Температура воздуха ожидается в пределах +20+26°С.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В Украине облачно с прояснениями. Ночью на востоке, в большинстве северных и Полтавской областей местами небольшой дождь. На остальной территории в ночное время суток без осадков. Днем в Украине прогнозируют кратковременные дожди, а иногда грозы. На Левобережье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. Днем столбики термометров поднимутся до 20-25° тепла. В юго-западной части страны будет теплее: температура воздуха 24-29 тепла. В Карпатах держится прохлада: ночью будет +6-11°, а днем +15-20°.

Прогноз погоды в Украине в пятницу, 30 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В регионе облачно с прояснениями. Ночью местами будет небольшой дождь, а днем — местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +12-17 °, а днем поднимется до +20-25 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 13-15° тепла, а днем – 22-24° выше нуля.

Напомним, синоптики сообщали, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

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