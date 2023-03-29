Прогноз погоды на 30 марта в Украине: ночью будет мороз, днем — до +12°, местами — снег

В четверг, 30 марта, в Украине немного потеплеет, хотя ночью еще держится мороз. Осадки завтра не прекратятся. Местами будет дождь и снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. На востоке и Запорожской области — мокрый снег и снег с дождем. На остальной территории осадки не прогнозируется. Ночью и утром на дорогах страны — местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет 3-8° мороза. На крайнем юге страны около 0°С. В восточных областях обещают от +3 до -2°. Днем в Украине будет 4-9° тепла. В Прикарпатье воздух прогреется до +12°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

Завтра, 30 марта, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Осадки прекратятся. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра 7-10 м/с.

В Киеве ночью прогнозируют 4-6° мороза, а днем — 6-8° тепла. В области ночью будет 3-8° мороза, а днем 4-9° тепла.

Погода в Карпатах

В Карпатах ночью столбики термометров опустятся до 9-14° мороза, а днем будет теплее – до +1-6°.

Значительная снеголавинная опасность в связи с метелью удерживается на высокогорье Закарпатья. Умеренная снеголавинная опасность будет на высокогорье Ивано-Франковской области. Именно поэтому туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что повышение температуры ожидается только в начале апреля.

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