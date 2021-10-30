Прогноз погоды на 30 октября: в Украине будет по-осеннему тепло, местами – до +18

Прогноз погоды на 30 октября: в Украине будет по-осеннему тепло, местами – до +18

Синоптики прогнозируют облачность.

В субботу, 30 октября , в Украине будет по-осеннему тепло.

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине – без осадков. Ночью и утром в восточной части местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет +10-15 градусов. На западе местами воздух прогреется до +18 градусов. В северных и восточных областях столбики термометров покажут 10-12 градусов выше нуля. В южных регионах воздух прогреется до +14 градусов. В центре – около 11 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 30 октября переменная облачность. Осадков не предполагают. Скорость южного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 12-14 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в октябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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