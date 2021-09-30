Прогноз погоды на 30 сентября: в Украине будет солнечно, но немного прохладно

Прогноз погоды на 30 сентября: в Украине будет солнечно, но немного прохладно

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В четверг, 30 сентября , в Украине будет солнечно и тепло.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность. В Украине не дождь. Небольшие осадки возможны лишь на крайнем западе. В северных регионах утром местами будет туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 11-15 градусов. На западе столбики термометров покажут около 15 градусов тепла. Прохладно будет в центральных, северных и восточных областях — 13-14 выше нуля.На Закарпатье воздух прогреется до +19.

Укргидрометцентр

ВКиеве 28 сентября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 3-8 м/с. Столбики термометров покажут + 12-14 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

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