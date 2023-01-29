Прогноз погоды на 30 января в Украине: мороз будет меньше, местами будет мокрый снег

В понедельник, 30 января, местами на Украине будет мокрый снег. Ночью будет держаться мороз, но днем температура поднимется до плюсовой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет облачно. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Впрочем, в западных областях днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В юго-восточной части местами небольшой мокрый снег и дождь. Днем по захоте и большинству северных областей будет небольшой мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Ночью температура будет 0-5° мороза. На севере и в центре будет холоднее – до -8°. Днем в Украине будет от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах в течение суток 5-10 ° мороза.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области будет облачно. Ночью без существенных осадков, ведь днем будет небольшой мокрый снег . На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в области 3-8° мороза, а днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью будет -4-6°, а днем около 0°.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет человек в 2023 году . По его словам, в начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина месяца ожидается теплой.

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