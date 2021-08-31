Прогноз погоды на 31 августа: в Украине будет холодно, местами — дождь

Прогноз погоды на 31 августа: в Украине будет холодно, местами — дождь

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями

Во вторник, 31 августа, в Украине будет холодная и дождливая погода.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 23-28 градусов. Теплее будет на юго-востоке: воздух прогреется до +32. В западных регионах холодно: только 19-22 градуса тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 31 августа будет прохладно. Днем осадков не прогнозируют. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Погода в Украине: в регионы идет похолодание и дожди с грозами

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